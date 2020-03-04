Рязанские зоозащитники рассказали, откуда на территории приюта взялись трупы

Директор Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнёва показала работу приюта для животных. На месте побывали журналисты телеканала «Город».



Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на территории питомника лежат трупы собак. В их гибели обвиняли зоозащитников.



Селезнёва рассказала, что служба занимается не только отловом безнадзорных животных. Также работники собирают трупы по Рязани. Бывает, что умирают и щенки от энтерита. После этого их необходимо утилизировать. Проблема возникла из-за того, что в течение 2 месяцев не работал ветсанутильзавод. Всё это время трупы животных складировались на территории приюта.



Сотрудники муниципального предприятия считают, что слухи и недостоверную информацию в соцсетях распространяют люди, выступающие против зоозащиты в России.

