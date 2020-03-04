На главную Видео

Рязанские зоозащитники рассказали, откуда на территории приюта взялись трупы

Директор Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнёва показала работу приюта для животных. На месте побывали журналисты телеканала «Город».

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на территории питомника лежат трупы собак. В их гибели обвиняли зоозащитников.

Селезнёва рассказала, что служба занимается не только отловом безнадзорных животных. Также работники собирают трупы по Рязани. Бывает, что умирают и щенки от энтерита. После этого их необходимо утилизировать. Проблема возникла из-за того, что в течение 2 месяцев не работал ветсанутильзавод. Всё это время трупы животных складировались на территории приюта. 

Сотрудники муниципального предприятия считают, что слухи и недостоверную информацию в соцсетях распространяют люди, выступающие против зоозащиты в России.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанка борется за звание «Краса ВДВ»

Новости Рязани
В канун Международного женского дня в Туле проходит третий конкурс Воздушно-десантных войск – «Краса ВДВ». В конкурсе уже приняли...
Узнать больше

Куда отправить ребёнка на отдых в летние каникулы?

Новости Рязани
Скоро наступят летние школьные каникулы, и многие родители уже задумались над тем, как организовать отдых для детей. Детский отдых...
Узнать больше

Рязанку, вернувшуюся из Италии, поместили на карантин

Новости Рязани
Жительницу Рязани с признаками ОРВИ поместили в инфекционный бокс ОКБ им. Семашко. Как сообщили РИА «7 новостей» в министерстве...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН откроется грандиозным концертом

Новости Рязани
Официальная Рязанская лига МС КВН объявляет об открытии сезона 2020 года. Уже 2 апреля в Рязанском дворце молодёжи состоится грандиозный концерт, на...
Узнать больше

Как выбрать цветы на 8 марта

Новости Рязани
Осталось совсем немного до самого яркого, самого красивого и самого весеннего праздника – 8 марта. Главным атрибутом Международного женского дня, конечно же,...
Узнать больше

В компании «Ваши Окна» состоялось мероприятие для клиентов

Новости Рязани
В последний день зимы, 29 февраля, компания «Ваши Окна» организовала мероприятие для своих клиентов. Поводом стало подведение итогов акции «Ваши Окна в...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Красивая улыбка за 40 минут. В «Альфа-стоматологии» проводят имплантацию зубов по современным технологиям

Акценты
В последние годы имплантация завоевала признание у населения и стала одним из самых популярных методов восстановления потерянных зубов. По каким причинам люди...
Узнать больше

Оксана Исаева: Проект «Муниципальные стажировки» поможет в решении кадрового вопроса в регионе

Акценты
Тема профессионального развития традиционно считается актуальной для студентов вузов. Находясь на пороге важного выбора в жизни, молодые люди часто нуждаются в профессиональной...
Узнать больше

Кто имеет право на улучшение жилищных условий?

Акценты
На сайте Госдумы опубликована статья, в которой рассказывается, какие категории граждан могут претендовать на жильё. Также есть инструкция, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанка борется за звание «Краса ВДВ»

Куда отправить ребёнка на отдых в летние каникулы?

Рязанку, вернувшуюся из Италии, поместили на карантин