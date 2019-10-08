Минприроды: в этом году в Рязани проверки выявили 42 случая загрязнения воздуха сероводородом



8 октября в Доме общественных организаций состоялся «круглый стол» по вопросу охраны атмосферного воздуха в Рязани. В нём приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр природопользования региона Сергей Абрамов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, уполномоченный по правам человека Наталья Епихина, представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета, предприятий и общественных организаций.

Сергей Абрамов подробно рассказал о том, как его министерство пытается бороться с выбросами, отметив, что большинство предприятий не является объектом надзора региональных органов власти, а подлежит федеральному надзору.

За 9 месяцев 2019 года стационарный пост в Дашково- Песочне неоднократно фиксировал превышения предельно допустимых концентраций сероводорода и диоксида серы. Передвижной лабораторией министерства проведено 119 оперативных выездов, в том числе 44 выезда по обращениям граждан из Дашково- Песочни и прилегающий к нему микрорайонов. Проверки выявили 42 случая превышения ПДК по сероводороду.

Как сообщил министр, источниками загрязнения являются крупные предприятия Южного промузла. По суммарному объёму загрязняющих выбросов показатели от федеральных предприятий в 70 раз превышают объём выбросов региональных предприятий.

В текущем году министерством выявлено и привлечено к ответственности 16 нарушителей природоохранного законодательства.

Сергей Абрамов отметил, что его ведомство принимает меры, чтобы ответственность понесли и федеральные предприятия, однако это представляет трудности из-за недостаточного налаженного взаимодействия с контролирующими структурами.