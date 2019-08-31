Лица в истории Рязанской области: русская переводчица, патологоанатом и Герой Социалистического Труда

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, которые оставили значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 26 августа по 1 сентября.

Русская писательница, переводчица Прасковья Александровна Лачинова родилась 27 августа 1829 в селе Новая Островка Шацкого уезда. Произведения автора публиковались под мужским псевдонимом П. Летнёв в журналах «Дело», «Наблюдатель», «Русское слово», «Сын Отечества» и других.

Оставшись в раннем возрасте без отца и матери, Прасковья Александровна вместе с братьями и сёстрами попала на воспитание к бабушке. Из воспоминаний известно, что бабушка самостоятельно воспитывала внуков в строгости и всему их учила.

Литературным творчеством писательница занялась, когда все её младшие братья и сёстры «встали на ноги». Писательству Прасковья Александровна посетила почти 30 лет своей жизни. За это время она создала 20 больших романов и повестей, а также сделала массу переводов с немецкого, английского, итальянского и французского – популярных авторов того времени.

Скромная по натуре, Прасковья Александровна скрылась за псевдонимом П. Летнёв, что «самые близкие друзья до последнего момента не догадывались о её владении пером и о том, что она была автором захватывающих романов».

Из жизни ушла 21 сентября 1892 в Санкт-Петербурге.

Патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Павловна Виноградова родилась в Рязани 28 августа 1894 года.

В 1923 году окончила медицинский факультет МГУ. До 1934 года была аспирантом на кафедре патологоанатомии медицинского факультета МГУ.

С 1934 по 1982 год работала в Лечебно-протезном институте Мосгорздравотдела. До 1969 года в качестве заведующего патологоанатомическим отделением, а затем профессором-консультантом. С 1945 по 1949 год была научным сотрудником лаборатории костно-суставной патологии АМН СССР.

Татьяна Павловна написала 160 научных работ, посвящённых морфологии и классификации болезней костно-суставной системы. Под руководством Виноградовой защищено 50 диссертаций на звание докторов и кандидатов медицинских наук.

Была почётным членом правления Московского и Всесоюзного обществ патологоанатомов, почётным членом Московского общества ортопедов и травматологов, член редколлегии журнала «Архив патологии».

Умерла в Москве 21 июня 1982 года.

Герой Социалистического Труда Николай Харитонович Пронин родился 31 августа 1921 года в селе Глебово Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне Путятинский район Рязанской области).

Николай Харитонович родился в крестьянской семье, с 1928 года учился в Глебовской начальной школе, затем перешёл в Путятинскую среднюю.

В ряды Красной армии вступил в октябре 1940, служил в 24-м пограничном отряде Главного управления пограничных войск НКВД СССР, дислоцированном в молдавском городе Бельцы. В 1943 вступил в ряды ВКП(б). После войны остался в армии, до 1947 года служил в 79-м погранотряде Симферополя.

В феврале 1950 года пленум Путятинского райкома ВКП(б) избрал его вторым секретарем райкома партии. Проработал Николай Харитонович с апреля 1950 по март 1952 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1957 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в работе по увеличению производства продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта…» первому секретарю Ерахтурского райкома КПСС Николаю Пронину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С декабря 1958 по сентябрь 1961 г. Н.Х. Пронин работал первым секретарем Касимовского городского комитета КПСС. С октября 1961 работал в должности директора Касимовского комбината коммунальных предприятий и благоустройства. В сентябре 1966 года стал директором совхоза «Касимовский». В декабре 1985 года ушёл на заслуженный отдых.

Умер Николай Харитонович 31 мая 1993 в городе Касимове. Похоронен на Старом Касимовском городском кладбище.

Источники:

https://kraeved.rounb.ru/

https://www.rznodb.ru/liter_map/2/20/1.htm

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13424