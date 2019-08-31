История здания, которое принадлежало одному из известных рязанских благотворителей

Мы продолжаем знакомить рязанцев с историей самых интересных зданий города. На этот раз в проекте «Здания» расскажем о бывшей Мальшинской богадельне. Строение расположено на улице Маяковского, 41 и является памятником архитектуры.

Пётр Алексеевич Мальшин был выходцем из купеческой среды и сколотил своё первое состояние на весьма прибыльном деле — винных откупах. Ему принадлежал самый крупный в городе салотопенный завод, работавший на экспорт в столицу, имелись также земельные владения с крепостными крестьянами. Свою копеечку приносили и доходные дома, а также складские помещения, сдаваемые внаём. В 1791-1794 годах Пётр Алексеевич занимал пост городского главы, а в начале XIX века получил дворянское звание.

Пётр Мальшин

Являясь одним из богатейших жителей Рязани, Мальшин щедро тратил личные средства на благотворительность. В 1793 году он перевёл 5 тысяч рублей на строительство корпуса Главного народного училища, в 1801-1804 годах был озадачен реконструкцией Успенского собора, на что потратил около 14 тысячи рублей и буквально спас обветшавшее строение от сноса. В 1807 году на его средства было построена церковь в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» (находится на территории современного Скорбященского кладбища). Но главным делом жизни стало строительство и финансирование первой рязанской богадельни.

Хотя изначально меценат Мальшин планировал подарить городу не богадельню, а больницу для инвалидов, которая бы функционировала при Скорбященском храме. Но город разрешение на строительство не выдал, предложив под застройку угол улиц Гостиной и Курганской (ныне улицы Свободы и Маяковского).

В 1806 году он внес пятьдесят тысяч рублей в Приказ общественного призрения — колоссальную в те времена сумму. Пятнадцать тысяч из них были использованы для постройки каменного здания, а тридцать пять тысяч оставлены «на вечные времена неприкосновенным капиталом». Проценты с этого вклада предназначались на содержание богадельни и выплату пособий служащему персоналу. Указом от 5 июня 1806 года, адресованным лично Петру Алексеевичу Мальшину, Император Александр I выразил своё «особое благоволение» к поступку Мальшина. Этим же Указом основатель богадельни был «всемилостивейше пожалован» орденом Анны II степени. Строительство здания богадельни было завершено в декабре 1808 года, и уже в начале 1809-го богадельня была открыта.

Угловая ротонда, портики и фронтоны на боковых фасадах сделали это здание одним из самых приметных в городе. Рязанцы в благодарность переименовали улицу, на которой была возведена богадельня, в Мальшинскую (сегодняшний участок улицы Свободы от пересечения её с Астраханской до перекрёстка с Яхонтова).

В 1809 году богадельня приняла своих первых жильцов. Её открытие Пётр Алексеевич посвятил памяти своей первой жены Ирины Максимовны, скоропостижно скончавшейся в том же году. В просторном двухэтажном здании, как и задумывал Мальшин, поселились солдаты-инвалиды и нищие. Их было 24 человека. Но с каждым годом количество постояльцев увеличивалось. После войны 1812 года здесь разместили раненых участников Бородинского сражения, причём не только русских, но и французов. Служащих в богадельне было немного – сначала всего два человека, но работал постоянный врач и инвалидов лечили бесплатно. Содержание заведения Мальшин полностью взял на себя.

Когда меценат скончался, денег, оставленных им на содержание богадельни, стало катастрофически не хватать. К 1858 году все хозяйственные работы выполняли сами старики, так как от персонала пришлось отказаться в целях экономии. В 1865 году содержание престарелых взяло на себя Рязанское губернское земство.

Позже, уже при советской власти, в здании располагалось бюро судмедэкспертизы, а само строение ветшало и разрушалось. Реконструкция и капитальный ремонт начались в 2000-х годах, в мае 2006 года в восстановленной части здания был открыт магазин «Православная книга».

Сама же богадельня (сохранившая за собой название Мальшинская) сегодня считается крупнейшим местным геронтологическим центром и находится в бывшем здании детского сада в Московском районе Рязани.

Источники:

https://dostoyanie.info/ryazanskaya-oblast/malshinskaya-bogadelnya/

https://radiovera.ru/pyotr-malshin.html

https://ru.wikipedia.org/