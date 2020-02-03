Команда десантного училища дошла до Липецкой области

В понедельник, 3 февраля, преодолев более 100 км, команда курсантов Рязанского гвардейского десантного училища дошла до г. Грязи Липецкой области.

Участники марш-броска возложили цветы к памятнику Героев Великой Отечественной войны и к бюсту гвардии рядового 6 роты 104 полка Пахомова Романа Александровича, награжденного Орденом Мужества (посмертно).

На мероприятии присутствовала мама погибшего Героя — Людмила Петровна Пахомова. В своём выступлении она выразила слова благодарности участникам марш-броска за сохранение памяти о подвиге её сына и всей 6 роты.

Около Центра Культуры г. Грязи разведывательный взвод курсантов продемонстрировал выступления по рукопашному бою, после чего состоялся просмотр фильма и концертная программа с участием групп училища «Крылатая Пехота» и «Контакт».

Как в день старта в Воронеже, так и сегодня в г. Грязи в торжественных мероприятиях приняли участие представители движения «Юнармия», воспитанники военно-патриотических клубов, ветеранские и общественные организации, а в концертном зале центра культуры не было свободных мест.