РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 104. И ты, Брут! Рубль, ставший талисманом

Издревле люди использовали деньги как талисманы. Монетка в кошельке должна привлечь к своему владельцу богатство, денежные знаки приделывали «на счастье» к доспехам. Есть такие примеры и с бумажными деньгами.

На Государственных кредитных билетах должны были стоять подписи управляющего Государственным банком и кассира. Многие коллекционеры собирают такие денежные знаки, сортируют их по сериям. Одни подписи найти легче, другие – труднее. Но особняком в них стоят кредитные билеты с росчерком кассира Брута. Брут начал подписывать билеты в 1887 году, и его автограф помещался на денежных знаках вплоть до 1910. Но кассир не просто воспринимал деньги как предмет, с которым он работал. Брут был заядлым картежником, и эта страсть его сгубила. Он проиграл крупную сумму казенных средств, сошел с ума и покончил с собой.

Но, конечно, он не единственный в Российской империи, кто увлекался азартными играми. Внезапно в среде игроков появляется поверье: рубль, который подписан Брутом, является счастливым. На волне интереса перекупщики стали продавать такие денежные знаки в 20-25 раз дороже номинала. Литераторы в своих произведениях добавили масла в огонь, как, например, поэт Асеев, в чьем стихотворении «Скачки» погоня за деньгами не мыслима без зажатого в руке «брутовского рубля».

Прошло более ста лет, но до сих пор коллекционеры ценят такие кредитные билеты выше иных других. Кстати, «брутовские рубли» зачастую сохранились лучше: талисманом не расплачивались, а аккуратно хранили его.