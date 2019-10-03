В Рязанской области обсудили меры предотвращения появления в продаже контрафактных лекарств

В четверг, 3 октября, губернатор Николай Любимов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области.

Участники заседания обсудили меры предотвращения появления в продаже некачественных, контрафактных лекарственных препаратов, медицинских изделий и их подделок. Члены комиссии также рассмотрели вопросы, связанные с противодействием незаконному обороту цемента и автомобильного топлива, и проанализировали проблемы, возникающие при выявлении и пресечении незаконной деятельности по производству мясной продукции.

Губернатор отметил, что каждая из обсуждаемых тем требует серьезного внимания, особенно со стороны контрольных и надзорных органов.

– Необходимо оценить ситуацию в этих сферах и результативность действующих мер. Конечно, главное здесь – не допускать случаев появления фальсификатов или незаконного сбыта продукции сомнительного качества. Превентивные меры всегда эффективнее», – сказал Николай Любимов.

По словам Губернатора, безопасные, качественные товары, прежде всего продукты питания – это важный показатель уровня жизни в регионе, вопрос, напрямую связанный с продовольственной безопасностью и здоровьем людей.

– Состояние дел в этой области влияет на развитие экономики, торговли, туризма. В нашей совместной работе важно сохранять тесное межведомственное взаимодействие, обеспечить оперативный обмен данными, а также информирование граждан о мероприятиях в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, – подчеркнул глава региона.