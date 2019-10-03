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Рязанский институт культуры посетил и.о.ректора головного ВУЗа Арсений Миронов

В четверг, 3 октября, Рязанский институт культуры посетил исполняющий обязанности ректора головного ВУЗа Арсений Миронов.

Проректор по творческой работе Михаил Гуров рассказал журналистам, что цель сегодняшнего визита является рабочей, без принятия всякого рода решений.

— У нас сегодня рабочая поездка, здесь помимо меня проректор по учебно-методической деятельности. Все педагоги и преподаватели филиала готовят ответ на предписания Рособрнадзора. Именно поэтому наш визит сегодня чисто рабочий. нам нужно отчитаться по тому, что сказал Рособрнадзор, — уточнил Михаил Гуров.

Арсений Миронов заявил журналистам, что решение о закрытии филиала не принималось, ВУЗ работает в обычном режиме. Предложение студентам о переводе в головной ВУЗ является рекомендательным. Для тех, кто все-таки решил переводиться цены на обучение останутся «рязанскими». Также студенты бесплатно будут размещены в общежитии.

Кроме того, и.о. ректора рассказал, что некоторые фрагменты здания находятся в плохом состоянии. Лучше не ходить вдоль фасада, потому что может произойти обрушение фрагментов черепицы, и не собираться большому количеству людей в актовом и спортивном залах, потому что состояние перекрытий там мягко говоря неудовлетворительное.

— Я — ректор, и безопасность студентов для меня главный вопрос, — поделился Арсений Миронов.

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