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Глава региона заявил, что за границей интернет медленнее, чем в Рязани

Глава Рязанской области Николай Любимов заявил, что за границей интернет медленнее, чем в городе. В интервью ТАСС губернатор отметил, что в регионе скорость доступа выше, чем, например, в Бельгии или Италии.

— Если сравнить скорость интернета в Западной Европе и в Рязани, то можно уверенно сказать, что мы их переигрываем. Там он не везде есть, а если есть, то медленнее, чем у нас, – сказал глава региона.

Николай Любимов также отметил, что в Рязанской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» до конца 2021 года беспроводной интернет появится в пунктах с населением более 250 человек, работы практически завершены.

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