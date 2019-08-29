Фальшивые деньги во славу кинематографа. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе, когда открывается Венецианский кинофестиваль и празднуется День российского кино, узнаем о деньгах в кинематографе.

История 79. Фальшивые деньги во славу кинематографа

Кейс с миллионом долларов уже давно стал одним из самых узнаваемых «героев» кинофильмов. Его собратья по реквизиторскому цеху – спортивная сумка, набитая пачками, и прозрачный пакет с купюрами, плотно обтянутый резинкой. И хотя кино – зеркало жизни, в нем не собирают все деньги съемочной группы, чтобы снять сцену ограбления или передачи выкупа. Готовится так называемая «кукла», то есть визуально похожие на настоящие банкноты бумажки. Главная задача: пройти по тонкому краю между законом и достоверностью. Из-за этого иногда роль «плохих парней» выпадает реквизиторам.

Комедийный боевик «Час пик 2» запомнился не только сценарными ходами и игрой Джеки Чана и Криса Такера, но и незапланированным фальшивомонетничеством. В ключевой сцене взрывается казино, а подделки, которые по сюжету использовали преступники, разлетаются в разные стороны. После окончания съемок некоторые из этих лже-банкнот подобрали статисты и прохожие, а затем пошли с ними в настоящие казино. Вопросов к создателям фильма у правоохранительных органов было немало.

А начинали свою кинокарьеру деньги вполне легально. В начале XX века в кино использовали настоящие купюры. Постепенно для защиты от подделок были введены законы, которые запрещали снимать банкноты. Сегодня в кадре должны быть бумажки на 75% меньше или 150% больше реальных денежных знаков, односторонние и одноцветные.