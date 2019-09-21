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Елена Сорокина провела субботний объезд городских территорий

21 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила ряд территорий областного центра. Руководитель городской администрации совместно с депутатами, начальниками структурных подразделений и подрядчиками осмотрели ход работ по ремонту дворов, общественных пространств, а также встретились с жителями. Об этом сообщил сайт городской администрации. 

Так, участники объезда посетили территорию местной инициативы комитета ТОС «Самовский» – «Агитплощадку». В советские времена площадка являлась культурным и досуговым местом, однако позднее и до 2018 года была заброшена. Сейчас подрядная организация провела работы по санитарной очистке территории, удалению старовозрастных деревьев и дикорастущей поросли. Впереди работы по устройству небольшой стоянки, площадки для стритбола, установка спортивного оборудования, ограждения и озеленение.

По словам председателя ТОС Натальи Соболевой, площадка станет местом притяжения горожан всех возрастов. Здесь будут проходить как спортивные, так и развлекательные мероприятия для жителей.

Она также обратилась к Елене Сорокиной с просьбой помочь привести в порядок прилегающую к «Агитплощадке» территорию. По поручению главы администрации будет рассмотрена возможность приведения в надлежащий вид трубы воздушной теплотрассы, а также проведена расчистка участка, по которому она проходит.

Еще одной точкой объезда стал проект местной инициативы ТОС «Михайловское шоссе» – «Дорога в школу», реализуемый при поддержке депутата Рязанской городской Думы Елены Волковой.

Проект связан с решением одной из самых наболевших проблем благоустройства территории в районе домов для расселения семей военнослужащих – «народной тропы», по которой жители идут от многоквартирных домов в направление школы №22, детской поликлиники №1 и детского сада №29.

В рамках местной инициативы ведутся работы по санитарной очистке территории, планировке местности и асфальтировке пешеходной дорожки. Проект планируют продолжить в следующем году с дальнейшим благоустройством и устройством освещения.

По просьбе местных жителей бесхозные постройки в районе тропы будут демонтированы.

На улице Стройкова рязанцы пожаловались на плохое состояние детских игровых площадок, многие элементы которых пришли в негодность или находятся в неудовлетворительном состоянии. Управляющей компании было поручено демонтировать небезопасные для детей объекты.

Елена Сорокина разъяснила жителям, что в случае, если собственники помещений дома примут решение о формировании земельного участка в общую долевую собственность, благоустройство на территории можно выполнить в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани». Также жители могут принять участие в программе местных инициатив, разработав проект благоустройства и приняв участие в софинансировании.

Соответствующим службам было дано поручение дополнительно провести работу по информированию населения о возможности участия в данных программах.

Кроме того, рядом с домом 11 на улице Стройкова находится заброшенное сооружение.

«Необходимо найти собственника этого участка и обязать его привести территорию в надлежащее состояние», – поручила глава администрации Рязани префекту Железнодорожного района. Елена Сорокина также добавила, что «если собственника сооружения не получится найти, демонтаж нужно произвести в судебном порядке».

С похожей проблемой по обустройству старой детской площадки столкнулись жители, проживающие по адресу ул. Ленинского Комсомола, д.3. Кроме того, рязанцы обеспокоены, что грузовые машины, подъезжающие к строящемуся тут магазину, будут заезжать на зеленую зону площадки. По поручению руководителя городской администрации в зоне выгрузки товара подрядчиком, работающим на объекте, будет установлено специальное ограждение. Рязанцам также были даны разъяснения по возможности участия в программах по благоустройству территории.

Далее участники объезда проинспектировали ход работ по благоустройству территории парка Ю.А. Гагарина.

В прошлом году в рамках программы по формированию комфортной городской среды были выполнены работы по его благоустройству. В текущем году здесь ведется реконструкция дорожно-тропиночной сети, устройство освещения и малых архитектурных форм.

«Вы должны провести все работы в соответствии с установленными сроками», – обратилась к представителю подрядчика Елена Сорокина и поручила управлению благоустройства держать ситуацию на контроле.

Этот же подрядчик проводит работы по благоустройству во дворах домов на ул. Станкозаводская и ул. Бирюзова.

На улице Бирюзова д. 29 и д. 30 корп. 1 Елена Сорокина осмотрела территории совместно с депутатом областной Думы Татьяной Панфиловой. Работы на площадках выполнены практически полностью. В ближайшее время на них будет установлено детское и спортивное оборудование.

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