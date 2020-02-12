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«Быть знаменитым некрасиво». В Рязани состоялась беседа о жизни и творчестве Бориса Пастернака

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10 февраля в ЦГБ имени С.А. Есенина отметили юбилей одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака. Со дня рождения писателя, переводчика, лауреата Нобелевской премии прошло 130 лет. По такому случаю в библиотеку пригласили человека, который отлично разбирается как в биографии, так и в творчестве мастера слова. Лекцию о Пастернаке прочла кандидат филологических наук, доцент Рязанского Государственного университета имени С.А. Есенина Наталья Лаврентьева.

Слушателями стали студенты Рязанского педагогического колледжа. Ребята жадно ловили каждое слово преподавателя, который эмоционально и страстно рассказывал о поэзии Пастернака, его жизни, полной необычайных встреч и расставаний. Огромный акцент был сделан на образовании поэта, которое он получил не только на родине, в России, но и в Германии. Чтобы понимать слог знаменитого писателя, его двойные метафоры нужен большой внутренний рост, поднимающий к образовательным вершинам поэта.

Наталья Владимировна не только блестяще преподнесла свой материал студентам, но и задала вопросы о поэзии Серебряного века, на которые мгновенно получила живой отклик от зала. Преподаватель охотно отметил, что студенты поразили её своим вдумчивым и искренним отношением к занятию.

Связан ли каким-то образом Борис Пастернак с Рязанской областью? Да. В своих письмах литератор делился, как ездил в Касимов к родному дяде и любовался красотами этого чудесного места. Но не так давно, в 2017 году, в том самом доме, где гостил поэт, произошел пожар. К сожалению, жилище не восстановлено и по сей день.

О взаимосвязи рязанской земли и литературного гения ученым-филологам известно немного. Нужно и дальше восстанавливать белые пятна в истории родного края, даже крупица информации может кардинально всё изменить.

Возможно, юные студенты вдохновятся этой идеей и когда-нибудь сами отправятся на поиски литературных сокровищ, которыми славятся рязанские просторы.

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