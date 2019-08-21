РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе узнаем, как разные страны сталкивались с гиперинфляцией.

История 73. Боливия: успей обменять зарплату

В латиноамериканской стране Боливии с гиперинфляцией столкнулись в 80-е годы XX века. «Wall Street Journal» рассказывал историю учителя из города Ла Пас Эдгара Миранды. В день зарплаты он торопился к так называемым «менялам». Ведь за его 25 млн песо он мог получить 50 долларов США. Но стоило чуть промедлить, как через несколько дней курс менялся далеко не в пользу национальной валюты Боливии, и за ту же сумму давали лишь 27$. Вся страна по сути превратилась в большой обменник. Работодатели платили пачками. Опытные кассиры научились измерять их ценность на глаз, ведь когда все купюры одного цвета, и, следовательно, одного достоинства, можно на основании размера пачки узнать, какая в ней сумма. А торговцы зачастую просто взвешивали «денежные кирпичи».

В то время как города задыхались от ненужной наличности, в деревни она практически не попадала. Крестьяне приезжали на рынки, продавали свои товары, но вести деньги домой не было смысла: они слишком обесценились бы до следующего визита в город. Приходилось сразу тратить. Расцвел бартер.

В 1985 году Биржа кофе, какао и сахара в Нью-Йорке запустила рекламную компанию: они отправили каждому из двух тысяч брокеров в США боливийскую банкноту номиналом 1 млн песо. В письме разъяснялось, что за три года та подешевела с 5000 долларов США до 55. Кстати, в самой Боливии сложилась странная ситуация: пачка однодолларовых банкнот стоила больше, чем одна сотенная, ведь мелких купюр не хватало. А ввозили тонны долларов США, как правило, нелегально. Преступные синдикаты, торгуя нелегальным товаром, формировали свою экономику, подрывая стоимость песо и еще больше разгоняя инфляцию.