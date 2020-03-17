Библиотека имени Горького сообщила об отмене мероприятий из-за карантина

В целях сокращения распространения вирусных заболеваний в Рязанской области введены ограничительные меры. С 17 по 30 марта на карантин закрыты школы, культурные, досуговые учреждения.

Пришлось внести коррективы в свою работу и библиотеке имени Горького. До особого распоряжения в библиотеке отменили все запланированные мероприятия, приостановили работу всех клубов, обслуживание в читальных залах и выдачу книг на дом.

Мобильная точка в ТРЦ «М5 Молл» также не будет работать.

– Ваше здоровье нам важнее. Берегите себя и своих близких. Но даже дистанционно нам есть, что вам рассказать и чем порадовать. Оставайтесь на связи, – сообщается в группе библиотеки ВКонтакте.

Напомним, ранее об уходе на карантин сообщили детская библиотека на Почтовой и библиотека имени Есенина.