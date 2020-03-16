Рязанские библиотеки уходят на карантин

В соответствии с приказом №17 от 05.03.2020 года «О противоэпидемических мероприятиях по стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Рязани» отменяются массовые мероприятия, уходят досрочные каникулы школы, переходят на дистанционную работу вузы.

Библиотека им. С.А. Есенина ограничила проведение концертов, встреч с писателями и других массовых мероприятий.

Рязанская областная детская библиотека на улице Почтовой также сообщила об уходе на карантин. Читателей здесь не будут обслуживать с 17 по 30 марта.