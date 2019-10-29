Арестован отец троих детей, погибших на пожаре в Рязанской области

Суд по ходатайству следователей принял решение арестовать отца троих детей, которые погибли во время пожара в селе Сановка Шиловского района. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Напомним, пожар случился в ночь на воскресенье, 27 октября. Во время него погибли трое маленьких детей – две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения. Их матери, а также знакомой и двум её детям удалось спастись из горящего дома.



Арестованный мужчина ранее судим, ему 33 года. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он оставил непотушенную сигарету, из-за чего и начался пожар.



Расследование уголовного дела продолжается.

