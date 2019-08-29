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Актуальные подробности о строительстве на 5-м Коломенском

Холдинг «Vellcom group» продолжает строительство жилого многоквартирного дома на 5-м Коломенском проезде. В настоящее время здесь возводят 7-й этаж дома. Газ к дому уже подведён. Также идёт работа по прокладке инженерных сетей – канализации и водопровода. Они будут подключены от существующих магистралей на улице Великанова. В дальнейшем эти коммуникации будут переданы в муниципальную собственность, что позволит в будущем при необходимости переподключить соседние дома.

Стоит отметить, что прокладка инженерных сетей является одним из главных этапов строительства, и имеет важное значение в работе по возведению многоквартирного дома на 5-м Коломенском проезде.

В руководстве компании-подрядчика, специалисты которой непосредственно занимаются выполнением работ, отказались комментировать претензии по поводу нарушения правил городского благоустройства. Но продемонстрировали ордер, в соответствии с которым работы здесь ведутся на законных основаниях.

В свою очередь, в офисе компании «Vellcom group» нам подтвердили, что все работы на строительстве дома осуществляются согласно действующим строительным нормам и правилам, и в кратчайшие сроки будут завершены. Связанные с ними временные неудобства, которые испытывают жители близлежащих домов, будут компенсированы обустройством обновленной пешеходной аллеи.
Проект по благоустройству пешеходной зоны пока ещё пребывает в работе. Между тем, уже сейчас специалисты компании помогают подготовить к новому учебному году территорию близлежащей школы и детского сада.

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