2 августа — День рождения почтового ящика

Несмотря на развитие информационных технологий и интернет-коммуникаций, почтовый ящик и в настоящее время остаётся важным средством связи. Люди с удовольствием опускают письма, поздравительные открытки в ящики по всей стране. На территории Рязанской области установлено 1257 почтовых ящиков для приёма письменной корреспонденции, выемка которой регулярно осуществляется почтовыми работниками. Далее эта корреспонденция направляется на участки сортировки для дальнейшей доставки адресатам.

Прообразом привычного нам почтового ящика послужили флорентийские «тамбури» – общедоступные ящики, которые устанавливались у стен церквей и соборов, первый почтовый ящик был установлен ещё в XVII веке во Франции.

Почтовый ящик более скромных размеров появился в Австрии в XVI веке, и висел он не на стене, а на ремне, перекинутом через плечо почтальона. В XVIII веке капитаны судов, ходивших из Англии в Америку, использовали в качестве почтовых ящиков холщовые мешки, которые вывешивались в холлах гостиниц и в кофейнях для сбора писем. И только в 1785 году в Вене был установлен обычный почтовый ящик, украшенный изображением письма и почтового рожка.

В Англии первый почтовый ящик из литого чугуна установили в 1866 году. Также в Лондоне были созданы экспресс-почтовые ящики. Отправитель опускал в такой ящик письмо и монету для оплаты услуг и нажимал на специальный рычаг, с помощью которого в ближайшее почтовое отделение подавался сигнал о поступлении письма. Получив сигнал, из почтового отделения отправляли курьера забрать письмо.

Первый почтовый ящик в России появился в Санкт-Петербурге в 1848 году. А в начале XIX века в обиход вошли железные почтовые ящики, которые накрепко прикреплялись к стенам домов.

В 1928 году на московских трамваях было установлено 200 почтовых ящиков, куда москвичи могли опускать письма. Во время остановки трамвая недалеко от главпочтамта почтовики забирали письма из ящиков, установленных на трамвае.

В Рязани первый почтовый ящик появился в начале 80-х годов ХIХ века возле почтовой конторы на улице Почтовой. Сделан он был из дюймовых досок и обшит снаружи листовым железом. Новшество было предметом особой гордости почтовых чиновников и … приманкой для злоумышленников. Несколько раз хулиганы похищали почтовый ящик вместе с письмами. После очередного воровства ящика его конструкцию решено было утяжелить. Ящик отлили из чугуна на пожертвования рязанских купцов и дворян. Весил он около 40 килограммов. Позже в обиход вошли железные ящики, которые накрепко привинчивали к стенам домов. К 1884 году в Рязани было уже восемь почтовых ящиков.