В минздраве рассказали, почему на полу в БСМП лежала женщина

В соцсетях появились фотографии из БСМП. На снимке видно, что на полу лежит женщина. Автор фото подписал, что к ней никто не подходит, врачи не оказывают помощь и не обращают на неё внимания.

В министерстве здравоохранения Рязанской области рассказали, что же на самом деле произошло в БСМП. Как выяснилось, в приёмный покой БСМП доставили 72-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра врача она отказалась от госпитализации и осталась в приёмном покое, чтобы прийти в себя и пойти домой. Дальнейшее видно на записях с камер наблюдения. Пенсионерка споткнулась и упала. В этот же время в приёмном покое находилась молодая пара, которая и сделала это фото, вместо того, чтобы помочь пожилой женщине. По данным минздрава, снимавшие также были нетрезвы.

Упавшую женщину всё-таки оставили в БСМП, а утром она самостоятельно уехала домой.