Что посмотреть в Рязани в выходные

23 ноября (суббота)

10.00 – выставка-продажа кошек от Alisa-Bes Cat Club в ТРЦ «М5 Молл».

10.00 – сказка «Бука» в театре кукол

10.00 и 13.00 – сказка «Конёк-горбунок» в Театре юного зрителя

11.00 – конкурс композиторов и исполнителей отечественной эстрадной песни «Музыкальный фейерверк» в МКЦ.

11.00 и 14.00 – Цикл концертов для детей и их родителей «Музыкальная акварель. Спящая красавица» в филармонии

12.00 – «День, когда перестали читать сказки» в театре кукол.

12.00 – мастер-класс «Грибы с глазами» по изготовлению новогодних игрушек в ТРЦ «М5 Молл».

15.30 – концерт памяти героя России А.С Богомолова «Есть такая профессия — родину защищать» в Рязанском дворце молодёжи.

18.00 – спектакль «Как важно быть serioznym» в театре драмы

18.00 – оперетта «Королева Чардаша» в музыкальном театре

19.00 – концерт группы Timers в ресторане «Небо».

19.00 – поэтический вечер в «Фотодоме».

20.55 – трансляция оперы Филипа Гласса «Эхнатон» в кинотеатре в ТЦ «Виктория Плаза».

21.00 – дискотека на льду в ДС «Олимпийский».

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24 ноября (воскресенье)

9.00 – межрегиональный чемпионат по восточному танцу в ДК «Приокский».

10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол

10.00 – выставка-продажа кошек от Alisa-Bes Cat Club в ТРЦ «М5 Молл».

14.00 – занятие по робототехнике «Библиороботы» в библиотеке на Почтовой.

14.00 – сказка «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» в Театре юного зрителя

15.00 – концерт ансамбля «Русский квас» в КДЦ «Октябрь».

15.00 – трансляция оперы «Манон» в кинотеатре в ТЦ «Виктория Плаза».

16.00 – сказка «Золушка» в театре кукол

16.15 – лекция-беседа из цикла «Страницы романтической коллекции» в филармонии.

17.00 – концерт ансамбля «Гиля Ромэн» в РДМ.

17.00 – Карэн Шахгалдян и РГСО выступят с программой «Неоконченная симфония» в филармонии

18.00 – оперетта «Королева Чардаша» в музыкальном театре

18.00 – концерт Василия Уриевского в «Старом парке».

18.00 – спектакль «Я стою у ресторана, замуж – поздно, сдохнуть – рано» в театре драмы