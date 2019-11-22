В Рязани благоустроено 20 парковок из 24 запланированных

В Рязани завершены работы по благоустройству 20 парковок во дворах, на благоустройство которых было выделено 3,8 миллиона рублей ещё в 2018 году. Об этом 22 ноября на заседании комитета по городскому хозяйству сообщил и. о. начальника по благоустройству администрации города Алексей Муковнин.



Четыре парковки остались неблагоустроенными, работы на них не будут проводиться в этом году из-за неблагоприятных погодных условий.



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Алексей Муковнин объяснил, что проблемы с благоустройством парковок были связаны с недобросовестностью подрядчиков. Ряд подрядчиков еще устранили дефекты, для решения проблемы администрации города пришлось обращаться в суд. Одна организация – «Капиталстрой» – была включена в реестр недобросовестных подрядчиков.