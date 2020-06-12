Юлия Рокотянская: Наша страна – дом для многих разных народов

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем России.
Дорогие рязанцы!
Поздравляю вас с Днем России!
Это главный праздник нашей необъятной Родины. Символ независимости государства и национального единения россиян. Наша страна – дом для многих разных народов. При этом самое важное – хранить нашу духовную общность, взращивать чувство патриотизма и гордости за державу и её славное прошлое. Мы с вами в ответе за настоящее и будущее России!
Дорогие земляки! Желаю вам жить в мире и добре! Пусть наша страна процветает и крепнет, тогда и у нас с вами все будет замечательно!
С праздником!
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