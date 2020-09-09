Впервые рязанская «Школа профилактики мочекаменной болезни» пройдет в онлайн-режиме

В понедельник, 21 сентября, Рязанский областной центр урогинекологии и нефрологии ГБУ РО «ГКБ №11» совместно с кафедрой урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ им. И.П. Павлова впервые проведет «Школу профилактики мочекаменной болезни» (МКБ) в режиме онлайн. Информация об этом появилась на странице ГКБ №11 ВКонтакте.

Задачи «Школы» – улучшить оказание помощи пациентам, страдающим мочекаменной болезнью, и повысить уровень компетентности самих пациентов и урологов в вопросах диагностики и профилактики МКБ. Посетить онлайн-занятие следует не только пациентам с МКБ, но и всем тем, кто заботится о своем здоровье.

«Школа» пройдет под руководством заведующего кафедрой урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ им. И.П. Павлова, главного врача БСМП, профессора Виктора Борисовича Филимонова и доцента кафедры урологии с курсом хирургических болезней, к.м.н., главного врача ГКБ №11 Романа Викторовича Васина. Среди участников – врачи-урологи ГКБ №11 Александр Владимирович Быков и Андрей Валентинович Катровский.

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В онлайн-формате урологи-эксперты обсудят с пациентами режим питания применительно к конкретному виду камнеобразования, питьевой режим, особенности образа жизни. Специалисты проведут мониторинг состояния здоровья наблюдаемых пациентов с коррекцией факторов, влияющих на образование камней в мочевой системе, подбором и коррекцией лечения.

После завершения занятия пациенты с мочекаменной болезнью, участники «Школы» смогут записаться на консультацию к сотрудникам центра Урогинекологии и нефрологии ГБУ РО «ГКБ № 11».

Бесплатное занятие в «Школе профилактики мочекаменной болезни» пройдет в понедельник, 21 сентября, в 14.00 на платформе Discord-канала. Подключиться можно будет с помощью любого гаджета с доступом в интернет. Для этого нужно будет потратить несколько минут времени и выполнить следующий алгоритм действий: перейти по ссылке https://discord.com/register для регистрации на платформе. Скачать программу https://discord.com/download, установить и запустить, ввести логин и пароль. Далее нажать на знак «плюс» в левом поле и выбрать команду «присоединиться к серверу по ссылке». В появившемся окне ввести ссылку на трансляцию «Школы» https://discord.gg/XcQKKcj. После этого на боковой панели появляется значок канала больницы (белый стетоскоп на зеленом фоне) – выбираем «голосовой канал», т.е. конференцию.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по электронной почте gkb11rzn@yandex.ru с пометкой «Вопрос по школе МКБ», а также в социаль