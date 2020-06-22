Во вторник в Рязани будут отключать электричество

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Во вторник, 23 июня, в Рязани будут проводиться работы по выправке опор. В связи с этим с 9.30 до 16.00 будут отключать электричество.

В указанное время без света останутся жители следующих домов:

ул. Ленинского Комсомола, д. с 98 по 130 (четная сторона), д. 89, д. с 105 по 125 (нечетная сторона),

ул. Островского, д. 72,

ул. 12-я Линия, д. с 41 по 57 (нечетная сторона), д. с 50 по 68 (четная сторона),

ул. 11-я Линия, д. 51, д. 54,

ул. 10-я Линия, д. 22, д. 24, д. с 28 по 50 (четная сторона), д. 17, д. 19, д. 25, д. 27, д. 45,

ул. Осипенко, д. 33, д. 35, д. с 37 по 42, д. 44, д. 46,

переулок Осипенко, д. с 1 по 13, д. с 15 по 22, д. 24, д. 26, д. 28,

ул. 9-я Линия, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18,

Дорожный переулок, д. 3, д. 4,

Прудный переулок, д. с 1 по 6, д. 8, д. 10,

ул. Новопавловская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,

ул. 8-я Линия, д. 3,

ул. 9-я Линия, д. с 4 по 10 (четная сторона), д. 3, д. 3а, д. 5, д. 7, д. 11, д. 15, д. 17, д. 19.