В среду отключат холодную воду на нескольких улицах Рязани

В среду, 3 июня, в Рязани будут проводиться ремонтные работы на водопроводе. В связи с этим отключат холодную воду на 5 улицах Рязани.
С 9.30 до 17.00 холодной воды не будет на ул. Л. Толстого, д. 6/20, д. 8, д. 8а, д. 10, д. 10 корп. 1, ул. Полетаева, д. 11, д. 11 корп. 1, ул. Гоголя, д. 16а.
С 9.00 до 17.00 без воды проведут жители ул. Станкозаводская, д. 11, ул. Молодцова, д. 5 корп. 1, д. 11 корп. 1.
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