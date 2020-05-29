В школу Скопинского района завезли новое оборудование для столовой

В Мало-Шелемишевскую школу Скопинского района в рамках областной программы «Оснащение школьных столовых оборудованием необходимых для выполнения санитарных норм и правил» завезли новый инвентарь для пищеблока.
На приобретение современного технологического оборудования выделили 1 млн. 325 тыс. рублей. Новая мебель, посуда, а также бытовая техника: холодильник, газовая плита будут заменены к новому учебному году. А пока принято решение провести своими силами косметический ремонт.
– Очень радует, что в такое непростое время находятся средства для сферы образования. Я думаю, что данные новшества будут оценены детьми и их родителями, – сказала директор Мало-Шелемишевской школы Людмила Лунина.
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