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В Сети оценили новый имидж «медсестры в купальнике»

7info
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Пользователи инстаграма оценили решение Надежды Жуковой из Тулы, известной в интернете как «медсестра в купальнике», стать лицом бренда спортивной одежды. Комментарии пользователи размещают под её постом, в котором девушка сообщила о своём решении. 

– Вы умница юная леди! Желаю вам успехов, – пишет dreamka39.

– Смелость всегда будет в цене, – отмечает mercedesoved.

– Тебе идет! – заявляет saint_dunks

Напомним, что девушка закончила Рязанский медицинский университет. После этого работает в Туле медсестрой. Известной Надежда стала после того, как пришла к больным коронавирусом в купальнике под прозрачным халатом.

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