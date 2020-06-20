В Сети оценили новый имидж «медсестры в купальнике»

-

Пользователи инстаграма оценили решение Надежды Жуковой из Тулы, известной в интернете как «медсестра в купальнике», стать лицом бренда спортивной одежды. Комментарии пользователи размещают под её постом, в котором девушка сообщила о своём решении.

– Вы умница юная леди! Желаю вам успехов, – пишет dreamka39.

– Смелость всегда будет в цене, – отмечает mercedesoved.

– Тебе идет! – заявляет saint_dunks

Напомним, что девушка закончила Рязанский медицинский университет. После этого работает в Туле медсестрой. Известной Надежда стала после того, как пришла к больным коронавирусом в купальнике под прозрачным халатом.