В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о новых категориях товаров в уровнях привилегий программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»

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Рязанцы, которые участвуют в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка», могут теперь подключить несколько новых категорий товаров и получать в них повышенные бонусы за покупки. Такая возможность стала доступна в июне этого года.

Категорию «Каршеринг» можно будет подключить бесплатно и получать 3% бонусами за оплату краткосрочной аренды автомобилей.

«Обучение онлайн» подключается также бесплатно, а клиенты за покупку онлайн-курсов, вебинаров и других образовательных онлайн-услуг, получат 10% бонусами СПАСИБО.

«Спорт и Фитнес» — подключается за 300 бонусов и позволит получать 3% бонусами за покупки в спортивных магазинах и фитнес-клубах. Эта категория расширяет возможности предыдущего аналога, где было только начисление бонусов за покупку спортивных товаров.

В категории «Товары для дома» — участники получат 1,5 % бонусами за покупки в хозяйственных, строительных, мебельных и садовых магазинах. Подключение категории доступно за 300 бонусов СПАСИБО.

Категория «Здоровье» заменит собой «Аптеки» и расширит диапазон магазинов-партнёров. Клиенты смогут получать 5% бонусов за оплату услуг в медицинских центрах, аптеках и салонах оптики. Подключить категорию можно за 500 бонусов.