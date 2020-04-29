В рязанском Минздраве прокомментировали информацию о «продаже» врачами диагноза COVID-19

Информация, размещённая в группе «Подслушано в Ряжске» о том, что врачи предлагали родственникам умершего написать диагноз COVID-19 за деньги, не соответствует действительности. Об этом сообщается в официальной группе Минздрава Рязанской области в социальной сети ВКонтакте.
Диагноз устанавливается после проведения лабораторных и КТ-исследований. В случае, если установлен положительный диагноз и требуется госпитализация, пациент направляется в специализированную клинику в Рязань. Если человек умер и возникают сомнения в диагнозе, его анализы направляются на дополнительную экспертизу.
Следует отметить, что установленный диагноз COVID-19 не влечёт за собой каких-либо преференций ни лечебному учреждению, ни родственникам пациента.
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