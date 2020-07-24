В Рязанской областной библиотеке прошла встреча с Захаром Прилепиным

Рязанская областная библиотека — местная мекка, где проходят встречи с интересными людьми – литераторами, писателями, художниками, как из России, так и со всего мира.
23 июля гостем библиотеки стал писатель Захар Прилепин – уроженец Земли Рязанской.
На встрече с читателями Прилепин рассказал о своём творчестве, новых книгах и предстоящих творческих планах.
После выступления зрители, собравшиеся в зале, задали Захару Прилепину вопросы. Далее у каждого почитателя творчества писателя была уникальная возможность приобрести книги с автографом Прилепина и сделать фотографию на память.
Встреча проходила в онлайн-формате, поэтому в ней смогли поучаствовать не только рязанцы, но и все, кто в реальном моменте присоединился к трансляции.
Для тех, кто по тем или иным причинам не попал на мероприятие, оно доступно в записи на ютуб-канале библиотеки.
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