В Рязанской области зарегистрированы новые случаи коронавируса

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За минувшие сутки в Рязанской области подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 9 июля, сообщила оперативная группа правительства региона.

Всего с начала пандемии, по данным опергруппы, заболевание COVID-19 в Рязани и области подтвердилось у 5 тыс 547 человек.

На проверке в Минздраве Рязанской области сейчас находятся ещё 38 положительных тестов на коронавирус. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей в Рязанской области находятся 5 тыс 585 человек.