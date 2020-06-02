Во вторник, 2 июня, в Рязанской области выздоровели от коронавируса ещё 98 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства.
25 человек из выписанных проходили лечение от COVID-19 в стационаре.
– В целом с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших достигло 1167 человек, – говорится в сообщении оперативной группы правительства Рязанской области.
Среди выздоровевших есть, кто лечился в больницах, а также те, у кого болезнь протекала легко и госпитализация не потребовалась.
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