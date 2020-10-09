В Рязанской области товарный поезд протаранил «девятую», водитель пострадал

В четверг, 8 октября, в Рязанской области товарный поезд протаранил на переезде «девятую». Водителя автомобиля госпитализировали, сообщает ИД «Пресса».
Авария произошла примерно в 16:27 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле деревни Хрущево. Поезд следовал со станции Рыбное в Кочетовку Тамбовской области. В это время перед запрещающим сигналом светофора стояла КамАЗ работников, которые ремонтировали переезд. ВАЗ-2109 на скорости объехал грузовой автомобиль и вылетел на железнодорожные пути.
В этот момент товарный поезд набрал скорость 20 км/ч, так как только тронулся со станции.
Очевидцы сообщают, что после столкновения из машины самостоятельно вышел 41-летний житель поселка Совхоз имени Ленина Старожиловского района. Но его все равно госпитализировали в Старожиловскую РБ.