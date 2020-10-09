В Рязанской области товарный поезд протаранил «девятую», водитель пострадал

В четверг, 8 октября, в Рязанской области товарный поезд протаранил на переезде «девятую». Водителя автомобиля госпитализировали, сообщает ИД «Пресса».

Авария произошла примерно в 16:27 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле деревни Хрущево. Поезд следовал со станции Рыбное в Кочетовку Тамбовской области. В это время перед запрещающим сигналом светофора стояла КамАЗ работников, которые ремонтировали переезд. ВАЗ-2109 на скорости объехал грузовой автомобиль и вылетел на железнодорожные пути.

В этот момент товарный поезд набрал скорость 20 км/ч, так как только тронулся со станции.

— За пять метров до переезда машинист увидел машину и начал экстренно тормозить. Однако остановить такой большой состав — не так-то просто. В итоге поезд ударил автомобиль в левый бок и протащил его примерно сто метров, — рассказал инспектор ДПС МО МВД России «Кораблинский» Александр Левкин.

Очевидцы сообщают, что после столкновения из машины самостоятельно вышел 41-летний житель поселка Совхоз имени Ленина Старожиловского района. Но его все равно госпитализировали в Старожиловскую РБ.

— Когда мы прибыли на место, автомобиль висел на автосцепке товарного поезда и мешал движению встречного состава. Поэтому с помощью пожарного автомобиля сотрудники спасательной службы освободили железнодорожные пути, — отметил и.о. начальника ПСЧ №45 по охране Дмитрий Бирюков.