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Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области товарный поезд протаранил «девятую», водитель пострадал

Елена Лобанова
Фото ИД "Пресса"

В четверг, 8 октября, в Рязанской области товарный поезд протаранил на переезде «девятую». Водителя автомобиля госпитализировали, сообщает ИД «Пресса». 

Авария произошла примерно в 16:27 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле деревни Хрущево. Поезд следовал со станции Рыбное в Кочетовку Тамбовской области. В это время перед запрещающим сигналом светофора стояла КамАЗ работников, которые ремонтировали переезд. ВАЗ-2109 на скорости объехал грузовой автомобиль и вылетел на железнодорожные пути. 

В этот момент товарный поезд набрал скорость 20 км/ч, так как только тронулся со станции. 

 — За пять метров до переезда машинист увидел машину и начал экстренно тормозить. Однако остановить такой большой состав — не так-то просто. В итоге поезд ударил автомобиль в левый бок и протащил его примерно сто метров, — рассказал инспектор ДПС МО МВД России «Кораблинский» Александр Левкин. 

Очевидцы сообщают, что после столкновения из машины самостоятельно вышел 41-летний житель поселка Совхоз имени Ленина Старожиловского района. Но его все равно госпитализировали в Старожиловскую РБ. 

— Когда мы прибыли на место, автомобиль висел на автосцепке товарного поезда и мешал движению встречного состава. Поэтому с помощью пожарного автомобиля сотрудники спасательной службы освободили железнодорожные пути, — отметил и.о. начальника ПСЧ №45 по охране Дмитрий Бирюков.

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