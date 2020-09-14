В Рязанской области осужденные проголосовали на выборах в областную думу

В учреждениях УФСИН по Рязанской области проголосовали все лица, имеющие на это право, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, депутатов в областную думу выбирали обвиняемые и подозреваемые, находящиеся в следственных изоляторах №1 и №2, осужденные без лишения свободы, люди на домашнем аресте и граждане, которым запрещены определенные действия.

В общей сложности в учреждениях УФСИН проголосовали 349 человек, из которых 222 находятся в следственных изоляторах, а 94 осуждены к принудительным работам. 23 человека находятся на домашнем аресте, один осужденный под залогом, а девять имеют запрет на определенные действия.







