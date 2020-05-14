В Рязанской области «Ночь музеев» пройдёт в онлайн-формате

В субботу, 16 мая, состоится всероссийская акция «Ночь музеев». Проходить она будет в онлайн-формате.
В Рязанской области темой «Ночи музеев» станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 125-летие со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Об этом на своей странице рассказал министр культуры Виталий Попов. Музеи Рязанской области присоединятся к всероссийской акции с онлайн-программами, прямыми трансляциями, виртуальными экскурсиями, конкурсами, викторинами, лекциями и мастер-классами в видеоформате.
С афишей региональных мероприятий акции можно будет ознакомиться в социальных сетях в группах «Рязанская область», «Культура и туризм Рязанской области» и «Вездекультура».
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