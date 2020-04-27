В Рязанской области началась подготовка Вечных Огней к Дню Победы

В Рязанской области сотрудники «Газпром газораспределение Рязанская область» занимаются техническим обслуживанием газового оборудования на мемориальных комплексах с Вечным огнем и Огнем памяти к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Газовики прочищают форсунки горелок, очищают их от мусора и сажи, проводят необходимый текущий ремонт. Там, где необходимо, проводится опрессовка газопроводов, подключение и регулировка газобаллонного оборудования и запорной арматуры, выполняется установка горелочного устройства.
В Рязани такие работы проводит «Рязаньгоргаза». Системы газоснабжения уже проверили на мемориалаха на площади Маргелова и на Скорбященском кладбище. Здесь отрегулировали и смазали запорные устройства, продули и опрессовали газопроводы, почистили от нагара чаши, удалили накопившийся мусор, отрегулировали работу горелок.
Пламя Вечных огней на площади Маргелова и на Скорбященском мемориале торжественно зажгут непосредственно перед проведением праздничных мероприятий.
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