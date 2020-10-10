В Рязанской области коронавирусом болеют почти 690 детей и более 1 700 стариков

На 11:30 10 октября в Рязанской области выявили 8 728 случаев заражения коронавирусом. Из них 689 — дети, сообщает опергруппа правительства.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 3 538 человек. На «втором месте» расположились рязанцы от 18 до 45 лет — 2 707 человек. Много зараженных и в группе повышенного риска.Так, в возрасте от 65 до 80 лет заболели 1 460 человек, а старше 80 — 334 человека.

Положительный тест на COVID-19 сдал 17 человек в группе от 18 до 45 лет, 45 человек в возрасте от 46 до 64 лет, 18 человек — 65-80 лет. Также условно подтвержденный диагноз получили один человек, старше 80-ти лет, и два ребенка 9-ти и 17-ти лет.