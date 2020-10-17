В Рязанской области коронавирусом болеют 717 детей и 358 стариков

На 17 октября в Рязанской области зарегистрировали 717 детей и 358 стариков, больных коронавирусом. Всего же в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом 9 434 человек, сообщает опергруппа правительства.

Напомним, всего в Рязанской области зафиксировали 9 347 случаев заражения COVID-19, при этом еще 87 положительных тестов находится на рассмотрении регионального Минздрава.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3 833 человека. 2 841 заразившихся в возрасте от 18 до 45 лет, 1 598 в возрастной группе от 65 до 80 лет.

При этом 20 условно подтвержденных диагнозов зафиксировано у людей от 18 до 45 лет, 42 — в возрастной группе от 46 до 64 лет, 20 — в возрасте от 65 до 80 лет. Кроме того, еще два человека старше 80 лет заразились коронавирусом. Также COVID-19 выявили у 13-летнего ребенка и у двух 16-летних подростков.