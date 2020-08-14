В Рязанской области ищут мужчину, уехавшего на машине в неизвестном направлении

В Рязанской области пропал 57-летний Александр Викторович Корнеев. Информация о его поисках появилась в группе ПСО «Лиза Алерт Рязань».

Корнеев – житель города Новомичуринска Пронского района. Во вторник, 11 августа, он уехал на автомобиле ВАЗ-2107 цвета «баклажан» в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, седые короткие волосы, усы, глаза голубые.

Одет: синие спортивные штаны с белыми лампасами, футболка-поло тёмно-синяя в бело-красную полоску, шлепки чёрные.