В Рязанской области досрочно отремонтировали мост

Мост через реку Хупта на трассе Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области отремонтировали на 4 месяца раньше срока.

Менее чем за полтора года специалисты отремонтировали опоры и пролетные строения моста, заменили деформационные швы, установили водоотводные лотки из композитных материалов. Покрытие на мосту и на подходах к нему выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На мосту также установили новые барьеры и перила, обустроили пешеходные дорожки, нанесли разметку из термопластика. Гарантийный срок службы моста составит восемь лет.

На мосту через реку Лапоток на 317-м автодороги км Р-22 «Каспий» началась укладка дорожного полотна и обустройство сооружения. Сдача этого объекта запланирована на конец лета.

— На обоих объектах мы расширили полосы движения до 3,7 м каждая, благодаря чему теперь габариты мостов соответствуют второй технической категории. Отдельное внимание уделили экологии: для очистки поверхностного стока устроили фильтрующие колодцы. Теперь вода, стекая с проезжей части в такой колодец, прежде чем попасть в водоем, очищается, — отметил главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Дмитрий