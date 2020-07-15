Среда, 15 июля, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области досрочно отремонтировали мост

7info 2

Мост через реку Хупта на трассе Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области отремонтировали на 4 месяца раньше срока.

Менее чем за полтора года специалисты отремонтировали опоры и пролетные строения моста, заменили деформационные швы, установили водоотводные лотки из композитных материалов. Покрытие на мосту и на подходах к нему выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На мосту также установили новые барьеры и перила, обустроили пешеходные дорожки, нанесли разметку из термопластика. Гарантийный срок службы моста составит восемь лет.

На мосту через реку Лапоток на 317-м автодороги км Р-22 «Каспий» началась укладка дорожного полотна и обустройство сооружения. Сдача этого объекта запланирована на конец лета.

— На обоих объектах мы расширили полосы движения до 3,7 м каждая, благодаря чему теперь габариты мостов соответствуют второй технической категории. Отдельное внимание уделили экологии: для очистки поверхностного стока устроили фильтрующие колодцы. Теперь вода, стекая с проезжей части в такой колодец, прежде чем попасть в водоем, очищается, — отметил главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Дмитрий

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ рязанском посёлке Турлатово разрастается несанкционированная свалка
Следующая статьяСо счетов двух рязанок похитили боле 600 тысяч рублей

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов оценил дороги в Милославском районе

Новости Рязани
В среду, 15 июля, губернатор Николай Любимов с рабочим визитом посетил Милославский район Рязанской области. Глава региона побывал в селе Чернава, где...
Узнать больше

Рязанцы приблизились к разгадке тайного смысла рекламных щитов с грустной девушкой

Новости Рязани
Рязанцы обнаружили в социальной сети Instagram новый аккаунт. Именно он ведёт к разгадке тайного смысла рекламных щитов с изображением грустной девушки. Жителей...
Узнать больше

Рязанец чуть не убил жену из-за ревности

Новости Рязани
Пьяный рязанец угрожал жене ножом из-за ревности. Преступление смогли пресечь правоохранители, пишет сайт УМВД России по Рязанской области. Инцидент...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы приблизились к разгадке тайного смысла рекламных щитов с грустной девушкой

Новости Рязани
Рязанцы обнаружили в социальной сети Instagram новый аккаунт. Именно он ведёт к разгадке тайного смысла рекламных щитов с изображением грустной девушки. Жителей...
Узнать больше

В Рязани стартует долгожданный юбилейный сезон рыбатлона

Новости Рязани
Десятый сезон рыбатлона начнется в субботу 25 июля в Рязани на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом приглашают всех желающих...
Узнать больше

В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

Новости Рязани
Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+