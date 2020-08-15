В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

В Горроще завершается строительство новой школы на 1100 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На сайте мэрии сообщается, что школа строится на улице Братиславской. В пятницу, 14 августа, её посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Вместе с ней на стройплощадку приехали представители разных структурных подразделений администрации.

Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы. Параллельно с этим доделывается пищеблок, в классах устанавливают мебель, в спортзале вешают баскетбольные кольца, устанавливают шведские стенки. Идёт обустройство школьной библиотеки.

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В то же время благоустройство прилегающей территории идёт с небольшим отставанием от графика. Во дворе школы уже поставили игровое оборудование для младшеклассников. Сейчас рабочие завершают укладку тротуарной плитки, асфальтируют дорожки, проводят озеленение территории.