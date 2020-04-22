В Рязани задержали наркокурьеров-рецидивистов

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В Рязани задержали двух наркокурьеров со стажем. Полицейские получили записи камер наружного видеонаблюдения, на которых был виден процесс «закладки» контейнера. Оперативники предположили, что там наркотики. Установив автомобиль, на котором приехали закладчики, и особую примету его водителя – у него не было ноги, полицейские нашли нарушителей.

Один из них – 51-летний житель Рязанского района – ранее входил в одну из организованных преступных группировок и был судим за тяжкое преступление. Нарушителя и его 45-летнего сообщника задержали, когда они приехали в Рязань для «закладки» контейнеров с наркотиками в импровизированные тайники.

При личном досмотре у задержанных изъяли около 100 граммов синтетических наркотиков, приготовленных для розничного сбыта. Из ранее сделанной «закладки» на улице города Рязани изъяли контейнер с 50 граммами наркотических средств.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, злоумышленники работали на интернет-магазин.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.