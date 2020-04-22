Среда, 22 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани задержали наркокурьеров-рецидивистов

7info 2

Где смотреть трансляции богослужений на Пасху?

Новости Рязани
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки верующим в этом году советуют встречать праздник Светлой Пасхи не в храмах. Но не стоит переживать! Для прихожан...
Узнать больше

ДК «Приокский» проведёт «Концерт по заявкам»

Культура
23 апреля в 18.00 Дворец культуры «Приокский» проведёт для рязанцев «Концерт по заявкам», который прозвучит онлайн, на официальных страницах Дворца в соцсетях...
Узнать больше

Рязанца, убившего собаку молотком, будут судить

Новости Рязани
В отношении мужчины, забившего собаку молотком, возбуждено уголовное дело. 17 апреля в деревне Вакино Рыбновского района был обнаружен труп...
Узнать больше
-

В Рязани задержали двух наркокурьеров со стажем. Полицейские получили записи камер наружного видеонаблюдения, на которых был виден процесс «закладки» контейнера. Оперативники предположили, что там наркотики. Установив автомобиль, на котором приехали закладчики, и особую примету его водителя – у него не было ноги, полицейские нашли нарушителей.

Один из них – 51-летний житель Рязанского района – ранее входил в одну из организованных преступных группировок и был судим за тяжкое преступление. Нарушителя и его 45-летнего сообщника задержали, когда они приехали в Рязань для «закладки» контейнеров с наркотиками в импровизированные тайники.

При личном досмотре у задержанных изъяли около 100 граммов синтетических наркотиков, приготовленных для розничного сбыта. Из ранее сделанной «закладки» на улице города Рязани изъяли контейнер с 50 граммами наркотических средств.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, злоумышленники работали на интернет-магазин.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван самый «инфицированный» район Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. По состоянию на 16 часов 22 апреля в регионе 429 человек...
Узнать больше

В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь»

Новости Рязани
В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь». Своей целью фонд ставить составление и распределение благотворительных продовольственных наборов среди нуждающихся. На сегодняшний день,...
Узнать больше

В Скопинском районе ремонтируют дороги

Новости Рязани
В Скопинском районе ремонтируют сразу несколько участков дорог. Об этом сообщили в районной администрации.  Идут работы на участке автодороги...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за дезинфекции в Рязани изменят движение транспорта

Администрация
В четверг, 23 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию улиц. В связи с этим перекроют перекрытием движение транспорта по Московскому шоссе (от...
Узнать больше

Коронавирус в Рязани выявлен почти у 40 детей

Коронавирус Рязань
По данным среды, 22 апреля, в Рязанской области выявлено 392 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 37 человек диагноз условно подтверждён.
Узнать больше

Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения COVID-19.Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе на 22 апреля 12.00 достигло отметки 429...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+