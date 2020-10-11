В Рязани на Московском шоссе горит деревянный дом — соцсети

В воскресенье, 11 октября, в Рязани загорелся деревянный дом, сообщает instagram-аккаунт @rzn.life.
Сообщения об этом в соцсети появились в 14:50. Очевидцы сообщили, что деревянный дом горит возле «Барса на Московском».
В воскресенье, 11 октября, в Рязани загорелся деревянный дом, сообщает instagram-аккаунт @rzn.life.
Сообщения об этом в соцсети появились в 14:50. Очевидцы сообщили, что деревянный дом горит возле «Барса на Московском».
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