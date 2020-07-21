В Рязани владельцы торговых центров, снижавшие аренду во время пандемии, получат господдержку

В Рязани владельцы торговых центров, которые снижали или отменяли арендную плату, получат господдержку от правительства региона. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил 21 июля на заседании правительства.

Министр промышленности и экономического развития области Андрей Ворфоломеев отметил, что к пострадавшим от пандемии отраслям относятся производство изделий народно-художественных промыслов, СМИ, социально ориентированные НКО. В течение 2020 года для них будут снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу и налогу на имущество организаций.

Николай Любимов отметил, как важно поддерживать перечисленные сферы.

– Все возможные меры поддержки, которые мы предоставляли в других отраслях, теперь на них тоже распространяются. Владельцы торговых центров, которые предоставляли отсрочки и даже обнуляли арендную плату для своих арендаторов, тоже должны претендовать на получение поддержки от Правительства Рязанской области, – заявил глава региона.