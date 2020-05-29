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В Рязани ветерана Великой Отечественной войны поздравили с Днём рождения и юбилеем Победы

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Сотрудники следственного управления по Рязанской области поздравили участника Великой Отечественной войны Попова Владимира Алексеевича с его 99-летием и юбилеем Победы. К ним присоединились депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог и депутат городской думы Роман Худяков.

Обычно в этот день за столом Владимира Алексеевича собирается вся его большая семья. Но в условиях коронавируса посиделки за большим столом приходится отложить. Поэтому поздравления представителей Следственного комитета и органов власти были особенно приятными. Гости пришли ку дому ветерана, а он поприветствовал их с балкона. Цветы и подарки были переданы бесконтактным способом.

Попов Владимир Алексеевич прошел всю войну. В армию его призвали в 1940 году после окончания школы. Войну он встретил на границе с Польшей недалеко от Бреста.

– Как-то утром я проснулся раньше обычного. Лето, тепло, птицы щебечут, — вспоминает ветеран. – Вдруг услышал звуки разрывающихся снарядов. Вскоре мы узнали, что это не учебная ситуация. Вот таким я и запомнил первый день войны.

Владимир Алексеевич был одним из немногих, кто остался в живых и смог добраться до своих. После обучения его забросили немецкий тыл, где он отправлял под откос немецкие эшелоны.

С 1944 года Владимир Алексеевич служил в разведке в 77-й гвардейской дивизии. А Победу встретил уже в Германии.

После войны Владимир Алексеевич стал преподавателем литературы в пединституте в Душанбе, а потом в течение 47 лет преподавал в РГУ им. С. А. Есенина.

Настоящим подарком для ветерана стал капитальный ремонт его дома. В апреле этого года в ходе «прямой линии» руководитель следственного управления Владимир узнал, что дом, в котором проживает участник Великой Отечественной войны Попов Владимир Алексеевич, находится в плачевном состоянии. Он обратился к заместителю председателя правительства области Беленецкому Евгению с просьбой о проведении ремонта дома в кратчайшие сроки. В результате рабочие уже приступили к ремонту.

Дочь ветерана, Елена Владимировна Кондратьева, поблагодарила сотрудников следственного управления и депутатов за оказанное внимание и заботу, которые так важны для пожилых людей, особенно в это непростое время.

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