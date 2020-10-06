В Рязани утвердили проект нового закона по улучшению качества жизни стариков

Во вторник, 6 октября, Николай Любимов утвердил проект нового закона по повышению качества жизни пожилых людей и инвалидов, которые не могут сами себя обслуживать. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.
Министр труда и соцзащиты Валерий Емец отметил, что перечень различных социальных услуг уже разработан. А новый закон позволит расширить и оптимизировать существующие проекты.
Глава региона же подчеркнул, что многие жители не раз положительно отзывались о системе долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.