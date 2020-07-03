В Рязани умер мужчина с коронавирусом

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Вечером в пятницу, 3 июля, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти в одной из больниц Рязани мужчины с положительным тестом на коронавирус.

Сообщается, что пациенту было 70 лет. Он поступил в больницу с двусторонней пневмонией. Кроме того, у рязанца были сопутствующие хронические заболевания.

В течение двух недель мужчина находился на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), но спасти человека врачам не удалось.

Точную причину смерти пациента назовут после патологоанатомического и гистологического исследований.