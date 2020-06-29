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В Рязани ремонтируют дороги на трёх улицах

7info 2
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В Рязани в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается ремонт на участках улиц Щедрина, Высоковольтная и Забайкальская.

На улицах Щедрина и Высоковольтная выравнивают асфальт и меняют бордюры. Общая протяженность каждого участка дороги составит порядка 900 м.

На улице Забайкальской укладывают выравнивающий слой асфальта, устанавливают бордюрный камень. Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составит 1,423 км.

Как сообщает сайт администрации города, на всех участках также отремонтируют съезды, подъездные карманы к остановкам и тротуары

Ремонт будет завершён к концу сентября.

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