В Рязани проверили готовность Ново-Рязанской ТЭЦ к отопительному сезону

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В Рязани состоялось выездное совещание по оценке готовности Ново-Рязанской ТЭЦ к отопительному сезону. В нем приняли участие заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, представители управления энергетики и ЖКХ и руководство ТЭЦ.

Участники совещания осмотрели основное теплогенерирующее оборудование теплоэлектростанции, посетили машинный зал, здание энергетических котлов и главный щит управления станцией.

Ремонт основного и вспомогательного оборудования ведется в строго установленные сроки. Сейчас проводится капитальный ремонт турбоагрегата №7, сообщает сайт администрации города.

Комиссия запросила данные о наработке основного оборудования и соблюдении межремонтных интервалов, об общей наработке и имеющемся ресурсе турбогенераторов.

Выездные совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. пройдут на всех ресурсоснабжающих предприятиях и организациях города.