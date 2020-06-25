В Рязани проверили готовность Ново-Рязанской ТЭЦ к отопительному сезону

В Рязани состоялось выездное совещание по оценке готовности Ново-Рязанской ТЭЦ к отопительному сезону. В нем приняли участие заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, представители управления энергетики и ЖКХ и руководство ТЭЦ.
Участники совещания осмотрели основное теплогенерирующее оборудование теплоэлектростанции, посетили машинный зал, здание энергетических котлов и главный щит управления станцией.
Ремонт основного и вспомогательного оборудования ведется в строго установленные сроки. Сейчас проводится капитальный ремонт турбоагрегата №7, сообщает сайт администрации города.
Комиссия запросила данные о наработке основного оборудования и соблюдении межремонтных интервалов, об общей наработке и имеющемся ресурсе турбогенераторов.
Выездные совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. пройдут на всех ресурсоснабжающих предприятиях и организациях города.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram