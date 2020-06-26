В Рязани пройдёт фестиваль «Живи ярко»

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В пятницу, 26 июня, в Рязани состоится онлайн-фестиваль «Живи ярко». Для рязанцев выступят группы Sellout и Of Titans and Men

Концерт приурочен ко Дню молодежи. Трансляция онлайн-фестиваля начнётся в 00.00. в социальных сетях групп Вконтакте, Инстаграм и на Youtube.

27 июня в 17.00 в социальных сетях МАУК г. Рязани «Лесопарк» стартует онлайн-дискотека с участием Юрия Леонтьева, Nikogda, KURAKSIN, Onegene, «Поднебесные» и других.